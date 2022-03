7ème édition du Grand Rassemblement – Un évènement Grenoble capitale verte de l’Europe 2022 Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

2022-06-25 – 2022-06-26

Grenoble Isère La 7ème édition du Grand Rassemblement, manifestation artistique portée par le CCN2 Grenoble, s’empare des chemins menant à la Cité du Rabot sur les contreforts de la Bastille. Au programme : balades artistiques, concerts, spectacles, rencontres, ateliers +33 4 76 00 79 80 http://www.ccn2.fr/ Grenoble

