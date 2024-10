7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL CITÉCINÉ, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLITIQUE DE CARCASSONNE Carcassonne, jeudi 16 janvier 2025.

7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL CITÉCINÉ, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLITIQUE DE CARCASSONNE Carcassonne Aude

Créé en 2018 par l’Association Regard Caméra, le Festival CitéCiné, le Festival International du Film Politique de Carcassonne, est un festival de cinéma dont la programmation concerne tant les spectateurs que les citoyens que nous sommes toutes et tous. La septième édition du festival aura lieu du 16 au 20 janvier 2025.

Fondé sur des valeurs humaines et citoyennes, autour de la passion du 7e art, le Festival CitéCiné met en lumière ce cinéma dont l’importance et la pertinence marquent notre conscience individuelle et collective. Alors que la politique est communément confinée aux enjeux partisans et électoraux, seuls les artistes et les œuvres sont mis en avant au Festival CitéCiné, créant ainsi un moment de cinéma et de citoyenneté unique.

A Carcassonne, nous célébrons celles et ceux qui écrivent, réalisent, produisent, participent à faire exister ce cinéma qui nous interpelle, nous questionne et nous bouscule. Le Festival CitéCiné transforme ainsi Carcassonne, son cœur de ville et son patrimoine médiéval, en une cité du cinéma politique français et international.

