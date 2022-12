7ème édition des Echappées Musicales du Médoc Lesparre-Médoc, 23 juillet 2023, Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc.

7ème édition des Echappées Musicales du Médoc

2023-07-23 – 2023-07-28

Une nouvelle édition fidèle aux valeurs qui ont fait le succès du festival : qualité, éclectisme, mise en valeur du patrimoine et accessibilité au plus grand nombre, tout en innovant dans les propositions artistiques et les lieux.

Programme détaillé à venir.

+33 7 69 85 33 84

Jérémy Bruyère

