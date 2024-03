7ème édition des Balexert 20km de Genève Quai du Mont-Blanc Genève, dimanche 3 novembre 2024.

7ème édition des Balexert 20km de Genève Courez 20km ou 10km, individuellement ou en relais, en courant ou en marchant ! Dimanche 3 novembre, 08h30 Quai du Mont-Blanc Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-03T08:30:00+01:00 – 2024-11-03T15:00:00+01:00

Fin : 2024-11-03T08:30:00+01:00 – 2024-11-03T15:00:00+01:00

Imaginez-vous en train de courir à travers la magnifique campagne genevoise, avec vue sur le Jura et le Mont-Blanc et de terminer en beauté sur les bords du Lac Léman.

Cette année, 2 distances et 6 formats de course sont à votre disposition. Vous pouvez parcourir les distances de 20 KM et 10 KM individuellement ou en relais. Le format 10 KM est également disponible en Marche ou Marche Nordique.

Quai du Mont-Blanc Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Sport Running

