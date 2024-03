7ème édition des arts dans la Vallée de Munster Munster, lundi 12 août 2024.

Exposition de dessins, de peintures, de modelage et de sculptures, ainsi que des animations en lien avec les arts.

organisé par l’Association Artistique de la Vallée de Munster, 3 au 15 août 2024, avec exposition de dessin, de peintures, de modelage et de sculptures, ainsi que des animations en lien avec les arts.

Avec des temps forts les week-end.

une manifestation artistique à caractère social

qui a pour objectif

* de promouvoir les arts dans la vallée, en proposant une exposition regroupant des artistes avec des animations plus spécifiquement proposées aux jeunes

* de créer un évènement artistique au mois d’août pour les habitants de la vallée, mais aussi en période estivale pour les touristes

* de fédérer les associations artistiques de la vallée et de renforcer les liens entre les différentes associations artistiques

* de permettre à certains peintres et sculpteurs d’y participer

* d’associer une démarche sociale à la démarche culturelle

* de pérenniser une biennale des arts. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 14:00:00

fin : 2024-08-15 18:00:00

Place de la salle des fêtes

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est mwioland6@gmail.com

