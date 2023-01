7ème Édition de la Semaine sans Télé – Plancher-Bas Plancher-Bas Plancher-Bas Plancher-Bas Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Plancher-Bas Pour la 7ème édition, cette semaine sans télé se déroulera pendant la période des vacances scolaires du 6 au 11 février à la salle des fêtes de Plancher-Bas.

Le mercredi 8 février à 20h30, soirée cabaret avec Fabio qui donne une représentation : « Quand un gendarme rit »

Toutes les animations sont ouvertes à tous et gratuites. +33 3 84 23 13 39 rue Louis Pergaud Salle des Fêtes Georges Brassens Plancher-Bas

