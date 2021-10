Paris ASIA NOW île de France, Paris 7ème édition de la Foire Asia Now ASIA NOW Paris Catégories d’évènement: île de France

7ème édition de la Foire Asia Now ASIA NOW, 22 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 22 au 24 octobre 2021 :

vendredi, samedi de 11h à 20h

et dimanche de 11h à 18h

Du 22 au 24 octobre, pendant la semaine de l’art contemporain à Paris, la foire ASIA NOW, se tourne cette année vers l’éveil des consciences, l’engagement et l’écologie sur le terrain de l’Asie. Pour sa 7ème édition, ASIA NOW accède à une forme de maturité accélérée par le contexte sanitaire mondial, et prend part aux bouleversements du monde. Pour la première fois à Paris, ASIA NOW invite des artistes qui vivent et travaillent aujourd’hui en Iran. Parmi les 40 galeries internationales, européennes et françaises qui pour certaines présenteront des artistes de la diaspora iranienne, 9 galeries en provenance directe de Téhéran seront pour la première fois à Paris. Du point de vue des territoires en mutation en invitant cette année trois commissaires : –Une carte blanche donnée à Nicolas Bourriaud, historien, critique d’art et curateur indépendant autour du concept chinois Shun, qui signifie “épouser, se connecter au cours des choses” –Odile Burluraux, conservatrice au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris propose de mettre en lumière un programme video de 12 artistes femmes Iraniennes indépendamment de la sélection des artistes et galeries présentes sur la foire mais dans le focus sur la scène Iranienne. –Kathy Alliou, directrice du département des œuvres aux Beaux-Arts de Paris, conçoit une exposition qui s’inspire de la trajectoire du champignon Matsutaké désormais quasiment disparu des forêts du Japon, et des alliances vitales qu’il recrée sur des terres abîmées d’autres continents ( Anna L.Tsing ). L’exposition réunit des oeuvres parfois commissionnées ou revisitées pour l’occasion. Du point de vue des pratiques, en insistant cette année plus que les autres éditions sur la céramique. ASIA NOW proposera un ensemble de rencontres, tables rondes et échanges hybrides pour mettre en lumière et nourrir cette réflexion, conçues et modérés par le commissariat de Thanks for Nothing, sous le thème de l’art, de l’éveil des consciences, de l’écologie et la question des genres. Dans le cadre de sa programmation hors les murs, pour la troisième année consécutive « L’Asie Maintenant » ouvrira ses portes au public dès le 21 octobre au Musée national des arts asiatiques – Guimet présentant une installation in situ de Thu-Van Tran et une exposition de Huong Dodinh sous le commissariat de Hervé Mikaeloff. Et un espace café restauration vous accueillera pendant les trois jours de la foire. Animations -> Conférence / Débat ASIA NOW 9 av Hoche Paris 75016

Métro: Charles-de-Gaulle-Etoile (lignes 1, 6, RER A) ou Courcelles (line 2) Parking: Hoche-Saint-Honoré (18 Hoche av., 75008) ou Hôtel du Collectionneur (57 rue de Courcelles 75008) A 5 minutes en voiture du Grand Palais Bus: 30, 31, 43, 84, 93

Trevor Yeung, Night Mushroom Colon (Six), © 2018 Courtesy the artist and GalerieAllen, Paris

