7ème édition de la Fête du Sport Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

7ème édition de la Fête du Sport Flers, 11 juin 2022, Flers. 7ème édition de la Fête du Sport Quartier Saint Sauveur Complexe sportif Flers

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-11 17:30:00 17:30:00 Quartier Saint Sauveur Complexe sportif

Flers Orne Flers Organisée par Flers Agglo et la Ville de Flers, elle se déroulera de de 9h00 à 17h30 au complexe sportif Saint-Sauveur.

Cette journée festive et conviviale est l’occasion pour les habitants de découvrir la large palette de disciplines sportives proposées par le tissu associatif sur le territoire de Flers Agglo.

