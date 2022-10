7ème Edition Culture du Monde – Master Class

2022-10-29 – 2022-10-29 Master Class Philippe De Sousa à la médiathèque à 14h30 Guitariste de fado, spécialiste de la guitare portugaise en France, Philippe de Sousa propose une rencontre autour des différentes guitares jouées dans cette musique traditionnelle (guitare portugaise & guitare classique) Sous forme d’atelier d’initiation au fado, cette master-class est ouverte à tous, guitaristes ou non et de tous niveaux. Plusieurs aspects seront abordés, comme l’histoire et l’évolution des techniques de ces instruments, le but principal étant de mettre en pratique quelques thèmes traditionnels qui peuvent être joués en groupe et pouvoir partager un moment musical. Nous vous conseillons donc d’apporter votre instrument Tarif : gratuit sur réservation pour tous les publics Réservation en ligne : https://mediatheques.ca2bm.fr/search.aspx#/Detail/(query:(Id:’7_OFFSET_0′,Index:8,NBResults:31,PageRange:3,SearchQuery:(ExceptTotalFacet:!t,FacetFilter:'{« _784″: »Médiathèque de Berck-sur-Mer »}’,ForceSearch:!t,HiddenFacetFilter:{},InitialSearch:!f,InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:cc3b7f40-5067-4ba5-a1e7-246f12a7a62b,QueryString:’*:*’,ResultSize:10,ScenarioCode:’AGENDA des bib’,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchContext:14,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:’*:*’,SearchTerms: »,SortField:DateStart_sort,SortOrder:1,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:mediatheques,Size:!n,Source:!n,Support: »,UseCompact:!f),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:!n))) dernière mise à jour : 2022-09-06 par

