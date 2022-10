7ème Edition Culture du Monde – Fado

2022-10-29 – 2022-10-29 Master Class Philippe De Sousa à la médiathèque à 18h30 Parisienne, native de Lisbonne, Tânia Raquel Caetano s’adonne à la musique dès l’âge de 3/4 ans au sein du bar associatif que ses parents tenaient au Portugal ; portée par les clients qui la poussent à chanter. Depuis toujours, elle ponctue ses concerts de musique française, jazz ou bossa, par quelques Fados a capella et, lors d’une de ses représentations dans un bistro parisien en 2015, on l’invite pour une soirée « Fado vadío » à Paris. Elle découvre alors le Fado dans son entièreté, poussant la porte d’un milieu qui, jusqu’alors, lui était inconnu. Cette musique qu’elle chantait depuis l’adolescence pour renouer avec ses racines devient un chant de l’âme, qu’elle veut sincère et sans détours. Accompagnée de Philippe de Sousa à la guitare portugaise et Pompeu à la guitare classique (Viola de Fado), elle décide de s’y consacrer… Accompagnée de Philippe de Sousa à la guitare portugaise et Pompeu Coelho à la guitare classique. Tarif : gratuit sur réservation pour tous les publics Réservation en ligne :https://mediatheques.ca2bm.fr/search.aspx#/Detail/(query:(Id:’8′,Index:9,NBResults:31,PageRange:3,SearchQuery:(ExceptTotalFacet:!t,FacetFilter:'{« _784″: »Médiathèque de Berck-sur-Mer »}’,ForceSearch:!t,HiddenFacetFilter:{},InitialSearch:!f,InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:cc3b7f40-5067-4ba5-a1e7-246f12a7a62b,QueryString:’*:*’,ResultSize:10,ScenarioCode:’AGENDA des bib’,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchContext:14,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:’*:*’,SearchTerms: »,SortField:DateStart_sort,SortOrder:1,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:mediatheques,Size:!n,Source:!n,Support: »,UseCompact:!f),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:!n),TemplateParams:(Scenario: »,Scope:mediatheques,Size:!n,Source: »,Support: »,UseCompact:!f))) dernière mise à jour : 2022-09-06 par

