2022-11-02 – 2022-11-02 50 Rue Gabriel Péri Berck Pas-de-Calais Berck Azul à la médiathèque à 14h30 Faites un plongeon dans le 16ème siècle du Portugal où l’art de l’azulejos est à son apogée !

Tel un carreleur portugais aux mains d’orfèvre, vous devrez habiller les murs du Palais Royal d’Evora à l’aide de mosaïques colorées et décoratives.

Prenez votre truelle pour obtenir la plus belle fresque et vous remporterez peut-être le titre de meilleur artisan portugais ! Tarif : gratuit sur réservation pour tous les publics

