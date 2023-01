7ème édition « circuit églises romanes, patrimoine et musique » Sceau-Saint-Angel Sceau-Saint-Angel Sceau-Saint-Angel Catégories d’Évènement: Dordogne

Sceau-Saint-Angel

7ème édition « circuit églises romanes, patrimoine et musique » Sceau-Saint-Angel, 10 septembre 2023, Sceau-Saint-Angel Sceau-Saint-Angel. 7ème édition « circuit églises romanes, patrimoine et musique » Devant l’église Saint-Angel Sceau-Saint-Angel Dordogne Saint-Angel Devant l’église

2023-09-10 14:00:00 – 2023-09-10

Saint-Angel Devant l’église

Sceau-Saint-Angel

Dordogne Sceau-Saint-Angel Visite de trois églises : Saint-Angel, Saint-Front-la-Rivière, Milhac-de-Nontron.

Présentation de la commune par le maire

Histoire de l’église par son référent local

Prestation musicale

Tarif : 7€/personne, gratuit pour les moins de 16 ans.

Pot de sympathie à l’issue du parcours. Covoiturage possible. Visite de trois églises : Saint-Angel, Saint-Front-la-Rivière, Milhac-de-Nontron.

Mot du maire, rappel historique par un référent local, groupe musical.

Tarif : 7€/personne, gratuit pour les moins de 16 ans. +33 6 45 45 55 24 Phot’oc

Saint-Angel Devant l’église Sceau-Saint-Angel

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Sceau-Saint-Angel Autres Lieu Sceau-Saint-Angel Adresse Sceau-Saint-Angel Dordogne Saint-Angel Devant l'église Ville Sceau-Saint-Angel Sceau-Saint-Angel lieuville Saint-Angel Devant l'église Sceau-Saint-Angel Departement Dordogne

Sceau-Saint-Angel Sceau-Saint-Angel Sceau-Saint-Angel Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceau-saint-angel-sceau-saint-angel/

7ème édition « circuit églises romanes, patrimoine et musique » Sceau-Saint-Angel 2023-09-10 was last modified: by 7ème édition « circuit églises romanes, patrimoine et musique » Sceau-Saint-Angel Sceau-Saint-Angel 10 septembre 2023 Devant l'église Saint-Angel Sceau-Saint-Angel Dordogne Dordogne Sceau-Saint-Angel Sceau-Saint-Angel Dordogne

Sceau-Saint-Angel Sceau-Saint-Angel Dordogne