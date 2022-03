7ème CREATHLON Chambre de Métiers et de l’Artisanat Haute-Vienne Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Haute-Vienne, le vendredi 15 avril à 09:30

Dans le cadre de la Quinzaine de la Création-Reprise d’entreprises en Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine – délégation Haute-Vienne organise la 7ème édition du CREATHLON, journée dédiée à la création et à la reprise d’entreprise artisanale, le vendredi 15 avril 2022, dans ses locaux avenue Garibaldi à Limoges. Cet évènement permet aux porteurs de projet de rencontrer, en 1 lieu unique et sur 1 journée en continu, les partenaires de l’entreprise artisanale lors d’entretiens individuels pour échanger autour de thématiques essentielles : assurances, réglementation, financement, comptabilité, statuts juridiques, cotisations sociales, etc.

inscription au 05.55.45.27.00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T16:30:00

