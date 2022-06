7ème Course de caisse à savon Trets, 17 juillet 2022, Trets.

7ème Course de caisse à savon Trets

2022-07-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-17 19:30:00 19:30:00

Trets 13530

Un évènement qui avait fait son grand retour l’an dernier après trois années d’absence avec un grand esprit créatif de la part des participants et qui rencontre chaque année un grand succès populaire avec des centaines de spectateurs et plus d’une dizaine de concurrents en général. Pour l’édition 2022 le parcours protégé pourrait peut-être changer , mais sera toujours d’une longueur d’environ 300 mètres et passera devant la Porte St Jean, où vous allez pouvoir à bord de votre propre bolide confectionné par vos soins affronter les autres concurrents.



C’est à vous de construire votre véhicule par vos propres moyens, pour cela vous avez plusieurs modèles et plans consultables sur internet.

Pour rappel une caisse à savon est un véhicule de type automobile sans moteur à 3 ou quatre roues, ayant un système de direction actionné par un volant ou un guidon. Un système de freinage est obligatoire sur deux roues au moins. Le pilote doit pouvoir maîtriser la direction de l’engin. Les contraintes de construction sont minimales afin de favoriser l’imagination et la créativité des participants. Vous pouvez apporter aussi un petit véhicule sans moteur déjà existant, mais qui répond aux règles précédemment citées.



Alors à vos plans, marteaux, scies, et bon bricolage, n’hésitez pas à soigner le look de votre bolide, car l’aspect artistique sera aussi pris en compte. Un effort est donc demandé aux participants au niveau de la décoration, car souvent plusieurs ne sont pas ou peu décorés. Les participants peuvent aussi se déguiser afin de donner un coté plus festif à la manifestation.



La course est ouverte à toute personne de plus de 12 ans et comprend deux catégories: les 12/18 ans et les 18 ans et plus. Le casque reste obligatoire et pour les mineurs une décharge parentale devra être signée. Les essais auront lieu le jour même dès 17h00 et la course commencera à 18h30.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir nombreux le JOUR J.

Les inscriptions sont ouvertes par mail : steloitrets@gmail.com ou par téléphone : 06 85 48 13 73.

Comme chaque année, les festivités de la Saint Eloi reviendront animer Trets pour la 7e année de la grande course de caisses à savon.

