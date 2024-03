7ème Concours photos « Couvre-Chef » Santranges, mardi 12 mars 2024.

7ème Concours photos « Couvre-Chef » Santranges Cher

Montrez-nous votre talent et votre imagination dans ce concours unique en son genre !

Ne manquez pas la date limite des inscriptions jusqu’au 1er juillet 2024 !

Les photos doivent parvenir en mairie avant le 5 août.

L’exposition des photos aura lieu du 7 au 21 septembre

Montrez-nous votre talent et votre imagination dans ce concours unique en son genre !

Ne manquez pas la date limite des inscriptions jusqu’au 1er juillet 2024 !

Les photos doivent parvenir en mairie avant le 5 août pour avoir leur chance de briller sous les projecteurs.

L’exposition des photos aura lieu du 7 au 21 septembre.

Soyez prêts à découvrir les œuvres les plus créatives ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-08-05

9 Place du Souvenir Français

Santranges 18240 Cher Centre-Val de Loire

L’événement 7ème Concours photos « Couvre-Chef » Santranges a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois