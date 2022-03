7ème colloque sur la valeur éthique de l’eau Musée d’histoire des sciences, 29 mars 2022, Genève.

7ème colloque sur la valeur éthique de l’eau

Musée d’histoire des sciences, le mardi 29 mars à 14:00

7ème colloque sur la valeur éthique de l’eau 12ème anniversaire pour le droit humain à l’eau : quel bilan ? Pour son 7ème colloque, l’Association Workshop for Water Ethics (W4W) s’interrogera sur le chemin parcouru en douze ans par le citoyen du monde et l’humanité en général pour faciliter l’accès à l’eau pour toutes et tous. Partie I : les défis en 2022 – regard académique / regard politico-juridique / regard économique / regard éthique Partie II : Q&A, débats entre les intervenant et le public Liste des intervenants: – Laurence-Isaline Stahl Gretsch – Benoît Girardin, modérateur – Evelyne Fiechter-Widemann – Dr. Cecila Tortajada – René Longet – Evelyne Lyons – David Groenfeldt L’Association W4W, plateforme interdisciplinaire, apolitique et citoyenne, s’est fixé les objectifs suivants : Thématiser et expliciter la dimension éthique de la gestion équitable et durable de l’eau dans un monde globalisé ; contribuer, par une réflexion originale, à influencer la création d’un environnement favorable à la mise en oeuvre des engagements internationaux. [Programme complet](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/site-du-musee-dhistoire-des-sciences/evenements/colloques-sur-leau/)

Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève



