7ème championnat de Bretagne de marche aquatique longe côte Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

7ème championnat de Bretagne de marche aquatique longe côte Ploudalmézeau, 24 avril 2022, Ploudalmézeau. 7ème championnat de Bretagne de marche aquatique longe côte Ploudalmézeau

2022-04-24 – 2022-04-24

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau Sur la plage de Tréompan. Épreuve qualificative pour le Championnat de France du 4 juin 2022 à Sangatte (62).

Licence FFrand demandée.

Accès par le camping de Tréompan. cnpk-portsall@orange.fr http://www.cnpk.fr/ Sur la plage de Tréompan. Épreuve qualificative pour le Championnat de France du 4 juin 2022 à Sangatte (62).

Licence FFrand demandée.

Accès par le camping de Tréompan. Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudalmézeau Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse Ville Ploudalmézeau lieuville Ploudalmézeau Departement Finistère

Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudalmezeau/

7ème championnat de Bretagne de marche aquatique longe côte Ploudalmézeau 2022-04-24 was last modified: by 7ème championnat de Bretagne de marche aquatique longe côte Ploudalmézeau Ploudalmézeau 24 avril 2022 finistère Ploudalmézeau

Ploudalmézeau Finistère