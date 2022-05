7ème Auto Rétro Follies Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas Landes Pour la 7ème édition, venez découvrir 100 ans de voitures de collection autour d’un rassemblement interclubs ouvert aux autos, motos et autres.

À l’honneur : les Renault d’avant 1970.

Participez à la Tombola et tentez de repartir avec une voiture de collection.

+33 6 30 93 34 70

