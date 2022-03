7ème Académie de Musique Ancienne – Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

7ème Académie de Musique Ancienne – Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence Mortagne-au-Perche, 11 août 2022, Mortagne-au-Perche. 7ème Académie de Musique Ancienne – Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche

2022-08-11 12:15:00 12:15:00 – 2022-08-11 Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche Une semaine de partage et de formation autour de la musique de danse, de la Renaissance au XVIIIème siècle. Conférence – Du flageolet et de son utilisation pour la danse au XIXème siècle. Par Jérémie Papasergio Réservation obligatoire Une semaine de partage et de formation autour de la musique de danse, de la Renaissance au XVIIIème siècle. Conférence – Du flageolet et de son utilisation pour la danse au XIXème siècle. Par Jérémie Papasergio Réservation obligatoire academie@lesmusiciensdesaintjulien.fr +33 9 81 18 57 45 Une semaine de partage et de formation autour de la musique de danse, de la Renaissance au XVIIIème siècle. Conférence – Du flageolet et de son utilisation pour la danse au XIXème siècle. Par Jérémie Papasergio Réservation obligatoire Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Ville Mortagne-au-Perche lieuville Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Departement Orne

Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne-au-perche/

7ème Académie de Musique Ancienne – Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence Mortagne-au-Perche 2022-08-11 was last modified: by 7ème Académie de Musique Ancienne – Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 11 août 2022 Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne