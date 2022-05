7ème Académie de Musique Ancienne – Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence

7ème Académie de Musique Ancienne – Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence, 12 août 2022, . 7ème Académie de Musique Ancienne – Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence

2022-08-12 12:15:00 12:15:00 – 2022-08-12 Une semaine de partage et de formation autour de la musique de danse, de la Renaissance au XVIIIème siècle. Conférence – Les caractères des danses de la suite instrumentale à l’époque baroque. Par François Lazarevitch. Réservation obligatoire Une semaine de partage et de formation autour de la musique de danse, de la Renaissance au XVIIIème siècle. Conférence – Les caractères des danses de la suite instrumentale à l’époque baroque. Par François Lazarevitch. Réservation obligatoire Une semaine de partage et de formation autour de la musique de danse, de la Renaissance au XVIIIème siècle. Conférence – Les caractères des danses de la suite instrumentale à l’époque baroque. Par François Lazarevitch. Réservation obligatoire dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville