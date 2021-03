Antananarivo AUF océan Indien Antananarivo 7e Tournoi inter-universitaire de débats oratoires AUF océan Indien Antananarivo Catégorie d’évènement: Antananarivo

7e Tournoi inter-universitaire de débats oratoires AUF océan Indien, 4 février 2021-4 février 2021, Antananarivo. 7e Tournoi inter-universitaire de débats oratoires

du jeudi 4 février au vendredi 26 mars à AUF océan Indien

Afin de célébrer la journée internationale de la Francophonie, l’AUF océan Indien et ses partenaires organisent le 7ème Tournoi inter-universitaire de débats oratoires en français du 4 février au 26 mars 2021, sous le thème « l’Innovation sociale et Développement ». Il verra la participation de 37 équipes d’Afrique du sud, des Comores, du Kenya, de Madagascar et de Maurice. Ce 7ème TIUD bénéficie du soutien de la Représentation extérieure de l’OIF pour l’océan Indien et d’Orange Madagascar. Un Tournoi inter-universitaire de débats oratoires pour les jeunes. AUF océan Indien 7 rue Joël Rakotomalala Antananarivo Faravohitra

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-04T08:00:00 2021-02-04T23:59:00;2021-02-05T08:00:00 2021-02-05T23:59:00;2021-02-06T08:00:00 2021-02-06T23:59:00;2021-02-07T08:00:00 2021-02-07T23:59:00;2021-02-08T08:00:00 2021-02-08T23:59:00;2021-02-09T08:00:00 2021-02-09T23:59:00;2021-02-10T08:00:00 2021-02-10T23:59:00;2021-02-11T08:00:00 2021-02-11T23:59:00;2021-02-12T08:00:00 2021-02-12T23:59:00;2021-02-13T08:00:00 2021-02-13T23:59:00;2021-02-14T08:00:00 2021-02-14T23:59:00;2021-02-15T08:00:00 2021-02-15T23:59:00;2021-02-16T08:00:00 2021-02-16T23:59:00;2021-02-17T08:00:00 2021-02-17T23:59:00;2021-02-18T08:00:00 2021-02-18T23:59:00;2021-02-19T08:00:00 2021-02-19T23:59:00;2021-02-20T08:00:00 2021-02-20T23:59:00;2021-02-21T08:00:00 2021-02-21T23:59:00;2021-02-22T08:00:00 2021-02-22T23:59:00;2021-02-23T08:00:00 2021-02-23T23:59:00;2021-02-24T08:00:00 2021-02-24T23:59:00;2021-02-25T08:00:00 2021-02-25T23:59:00;2021-02-26T08:00:00 2021-02-26T23:59:00;2021-02-27T08:00:00 2021-02-27T23:59:00;2021-02-28T08:00:00 2021-02-28T23:59:00;2021-03-01T08:00:00 2021-03-01T23:59:00;2021-03-02T08:00:00 2021-03-02T23:59:00;2021-03-03T08:00:00 2021-03-03T23:59:00;2021-03-04T08:00:00 2021-03-04T23:59:00;2021-03-05T08:00:00 2021-03-05T23:59:00;2021-03-06T08:00:00 2021-03-06T23:59:00;2021-03-07T08:00:00 2021-03-07T23:59:00;2021-03-08T08:00:00 2021-03-08T23:59:00;2021-03-09T08:00:00 2021-03-09T23:59:00;2021-03-10T08:00:00 2021-03-10T23:59:00;2021-03-11T08:00:00 2021-03-11T23:59:00;2021-03-12T08:00:00 2021-03-12T23:59:00;2021-03-13T08:00:00 2021-03-13T23:59:00;2021-03-14T08:00:00 2021-03-14T23:59:00;2021-03-15T08:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T08:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T08:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T08:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T08:00:00 2021-03-21T23:59:00;2021-03-22T08:00:00 2021-03-22T23:59:00;2021-03-23T08:00:00 2021-03-23T23:59:00;2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T23:59:00;2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T23:59:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Antananarivo Autres Lieu AUF océan Indien Adresse 7 rue Joël Rakotomalala Ville Antananarivo