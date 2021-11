Limonest Stade Limonest LIMONEST, Métropole de Lyon 7e tour de la coupe de France Stade Limonest Limonest Catégories d’évènement: LIMONEST

Métropole de Lyon

7e tour de la coupe de France Stade Limonest, 13 novembre 2021, Limonest. 7e tour de la coupe de France

Stade Limonest, le samedi 13 novembre à 17:15

Je serais présente à Limonest pour ce match événement contre AJ Auxerre – 7e tour de la coupe de France Foot-Ball à Limonest – Match événement contre AJ Auxerre – 7e tour de la coupe de France Stade Limonest 275 route de Saint-Didier 69760 LIMONEST Limonest Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T17:15:00 2021-11-13T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: LIMONEST, Métropole de Lyon Autres Lieu Stade Limonest Adresse 275 route de Saint-Didier 69760 LIMONEST Ville Limonest lieuville Stade Limonest Limonest