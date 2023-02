7E ROUTE THERMALE Rue Gaston Thomson Contrexéville Contrexéville Catégories d’Évènement: Contrexéville

Vosges Contrexéville Compétition cyclo sportive, sous l’égide de la FFC, ouverte à tous (femmes-hommes-handisport), aux licenciés cyclistes (ou non) et aux adultes de plus de 18 ans munis d’un certificat médical de non contre-indication. 2 parcours proposés de : 85 et 125 Km – Dénivelés de 1100m et 1700m laroutethermalecycliste@gmail.com +33 6 83 75 89 89 https://laroutethermalecycliste.fr/ LA ROUTE THERMALE CYCLISTE

