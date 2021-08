Avermes Salle des fêtes d’Avermes Allier, Avermes 7e Rencontres Maurice Franc à Avermes Salle des fêtes d’Avermes Avermes Catégories d’évènement: Allier

Avermes

7e Rencontres Maurice Franc à Avermes Salle des fêtes d’Avermes, 17 septembre 2021, Avermes. 7e Rencontres Maurice Franc à Avermes

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Salle des fêtes d’Avermes

du dimanche 12 septembre au dimanche 19 septembre 2021 **Samedi** RDV Salle des fêtes d’Avermes Visite libre des expositions de 10h à 15h30 ; visites guidées à 10h30, 11h30 et 14h : URGAL, artiste et archéologue ; Bestiaire gallo-romain en terre blanche de l’Allier ; Figurines gallo-romaines : copies du Fonds Maurice Franc, photographies de Dominique Boutonnet, dessins de Robert Lecourt. 15h30 : Palmarès du 4e Concours de Nouvelles d’Avermes, organisé par la médiathèque La Passerelle et L’Atelier Patrimoine de l’AVCA : lectures d’extraits ; rencontres avec les auteurs et les membres du jury. 19h : Escape game – course au trésor : Enigmes à résoudre, messages à décrypter, figurines à localiser…. Par équipes de 2 à 5 joueurs. **Dimanche** Parc d’Isléa à partir de 14h30 : défournement de la cuisson de figurines en terre blanche de l’Allier mise au feu le dimanche précédent. [[http://www.figurinesgalloromaines03.fr](http://www.figurinesgalloromaines03.fr)](http://www.figurinesgalloromaines03.fr) AVERMES 7e Rencontres Maurice Franc (du dimanche 12 septembre au dimanche 19 septembre 2021) Salle des fêtes d’Avermes Avermes Avermes Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T15:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Avermes Autres Lieu Salle des fêtes d’Avermes Adresse Avermes Ville Avermes lieuville Salle des fêtes d’Avermes Avermes