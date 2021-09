7e Randonnée du patrimoine de Noailles Noailles, 18 septembre 2021, Noailles.

7e Randonnée du patrimoine de Noailles

Noailles, le samedi 18 septembre à 14:00

**Une sortie qui associe patrimoine, détente et plaisir de la marche !** ———————————————————————— Le parcours d’environ 9 km sillonnera la commune à la découverte du patrimoine local. ### AU PROGRAMME : ( Participation gratuite et sans inscription ! ) > Rendez-vous à 13h30 : Place de l’Hôtel de Ville * Pot d’accueil * Distribution du livret-jeu > Départ de la Randonnée à 14h: parcours de 9 km à la découverte du Bois du Larris et de la carrière de Berthecourt. > Retour à l’Hôtel de Ville vers 17h30 * Goûter * Annonce des résultats du livret-jeu >> Un livret-jeu spécialement conçu pour les enfants et des petites surprises les attendront le jour de la randonnée !

Chaussures adaptées et chien tenu en laisse (parcours déconseillé aux poussettes)

Un parcours d’environ 9 km sillonnera la commune à la découverte du patrimoine local. Une sortie ludique, entre amis, seul ou en famille qui associe patrimoine, détente et plaisir de la marche !

Noailles Noailles 1, rue de Paris Noailles Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00