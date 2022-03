7e Rando Noz Mahalon Bourg Catégories d’évènement: Bourg

Gironde

7e Rando Noz Mahalon, 17 décembre 2022, Bourg. 7e Rando Noz

Mahalon, le samedi 17 décembre à 18:30

Mahalon (29). 7ème Rando-Noz le samedi 17 décembre 2022 Randonnée nocturne ( pédestre et vtt) Marcheurs : départs échelonnés de 18 h 30 à 20 h pour une randonnée de 5 km dans le vallon de Stangirvin. Vététistes : départs libres de 18 h à 20 h pour une boucle de 15 km ou 25 km. A l’arrivée, vin chaud/chocolat chaud et pains d’épice offerts aux randonneurs. Possibilité de restauration (crêpes, flammekueche) Tarifs : 3 € adulte/ 1€ enfant. Contact : 02.98.74.52.76 Randonnées pédestre et VTT de nuit Mahalon Le bourg Bourg Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T18:30:00 2022-12-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourg, Gironde Autres Lieu Mahalon Adresse Le bourg Ville Bourg lieuville Mahalon Bourg Departement Gironde

Mahalon Bourg Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg/

7e Rando Noz Mahalon 2022-12-17 was last modified: by 7e Rando Noz Mahalon Mahalon 17 décembre 2022 Bourg Mahalon Bourg

Bourg Gironde