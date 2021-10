Lille Interreg Europe Lille, Nord 7e forum « Europe, let’s cooperate » Interreg Europe Lille Catégories d’évènement: Lille

### 24 NOVEMBRE : RETOUR SUR LES RÉSULTATS ET LES BÉNÉFICES DE LA COOPÉRATION INTERRÉGIONALE Interreg Europe propose une présentation des actions et des réussites d’Interreg Europe. Plusieurs sessions thématiques présenteront les résultats des projets et les bénéfices de la coopération interrégionale. Ce forum sera aussi un espace de partage de bonnes pratiques de mise en œuvre de ces politiques publiques. ### 25 NOVEMBRE : REGARD SUR L’AVENIR, PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION 2021-2027 La deuxième journée sera l’occasion de présenter les nouveautés et les éléments clefs de la nouvelle programmation Interreg Europe, mais aussi de donner de premières informations sur les futurs appels à projets. Un espace virtuel d’échanges permettra aux participants de discuter entre pairs voire de rencontrer d’éventuels partenaires pour les projets à venir.

Le programme de coopération interrégionale Interreg Europe organise la 7e édition du forum "Europe, let's cooperate !" avec un focus particulier : le lancement du programme Interreg Europe 2021-2027.

