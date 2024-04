7e Étape Tour de France Femmes Champagnole, samedi 17 août 2024.

Au cours de ces dernières années, le territoire Champagnole Nozeroy Jura a vu passer à différentes reprises les coureurs du Tour de France. En 2024 et pour la toute première fois, il aura la chance d’accueillir les participantes de la plus grande course cycliste féminine au monde le Tour de France Femmes.

Pour cette 3e édition, la Perle du Jura aura même l’honneur d’être ville-départ de l’étape N° 7 qui reliera Champagnole, dans le Jura, au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, via plusieurs autres communes du territoire. Pour l’occasion, de nombreuses animations et festivités seront mises en place.

Alors rendez-vous le samedi 17 août afin d’encourager les coureuses pour les 167 km d’efforts qui les attendent !

Départ de l’étape devant L’Oppidum. Départ de la caravane publicitaire à 8h50, départ des coureuses à 10h50. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 08:50:00

fin : 2024-08-17

L’Oppidum

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

