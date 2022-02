7è édition du Salon des pêches à la mouche Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

7è édition du Salon des pêches à la mouche Carhaix-Plouguer, 19 février 2022, Carhaix-Plouguer. 7è édition du Salon des pêches à la mouche Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

2022-02-19 09:30:00 – 2022-02-20 18:30:00 Rue Jean Monnet Espace Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère 7è édition du salon avec comme invité d’honneur cette année l’ARDECHE . 55 exposants viendront de toutes les régions de France, de Suisse et de Belgique. Des professionnels de la pêche à la mouche, des revendeurs de matériel, des fabricants de mouches artificielles, des voyagistes (voyages halieutiques) et des guides de pêche bretons seront également présents au salon. Restauration sur place : plats chauds, sandwiches et bar.

ticket jeune (16/18 ans) : 2 €

Tombola participative : nombreux lots à gagner

Entrée 6€, gratuit pour les femmes et enfants de moins de 16 ans

