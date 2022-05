7e édition du Prix Chaffoteaux SFGG / Fondation de France Hyatt Regency Paris Étoile, 15 juillet 2022, .

**La Fondation Edouard et Lucie Chaffoteaux** est une fondation abritée par la Fondation de France est créée par legs. Dans son testament daté de 1996, M. Eugène Chaffoteaux a voulu honorer la mémoire de ses parents Edouard et Lucie en créant une fondation destinée à « couronner le résultat d’un travail (français ou étranger) ayant permis un progrès dans le domaine des sciences médicales de l’homme, et plus particulièrement dans le domaine de la gériatrie, et de la lutte contre le vieillissement ». _Depuis 2016, la Fondation Prix Edouard et Lucie Chaffoteaux a récompensé 18 chercheurs pour leurs travaux de recherche. 2022 est la 7e édition de ce prix._ **Conditions** Le prix Édouard et Lucie Chaffoteaux a pour objectif de soutenir 8 projets de recherche finalisés, ou en cours de finalisation, affiliés à un laboratoire de recherche (niveau Master, PhD ou post-doctorant ou thèse d’exercice). Ces prix récompensent une recherche apportant une avancée importante en gériatrie et gérontologie. 8 prix d’une valeur de 12 000€ chacun dans 5 domaines différents : * Recherche fondamentale et biologique * Recherche clinique * Sciences cliniques infirmières et paramédicales * Numérique (sont exclus les projets concernant le développement d’outils à vocation commerciale) * Sciences humaines et sociales **Le prix sera versé à un organisme de recherche (public ou privé à but non lucratif) et non au lauréat à titre personnel.** **Condition de présentation** L’appel à candidature est ouvert à tout candidat, français ou étranger. Les projets doivent être portées par des structures à but non lucratif et exclure des produits destinés à une commercialisation. **Dossier de candidature** Le dossier de candidature (rédigé en français) devra obligatoirement comporter les pièces suivantes : * Une présentation du candidat : curriculum vitae, titres universitaires et hospitaliers, liste de ses travaux de recherche et publications antérieures (20 maximum), ainsi que ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail). * Une présentation du projet : * Rappel * Titre du projet * Titre, prénom, nom du candidat * Résumé du projet (environ 250 mots sous format word ou pdf) * Exposé du projet (2 à 5 pages) * Position du problème * Nature de la recherche (biologique, clinique, sciences humaines et sociales) * Objectif de la recherche * Méthodes * Population étudiée Date limite d’envoi des candidatures : **15 juillet 2022 minuit.** Rendu des délibérations du jury : **7 novembre 2022** Remise des prix : elle aura lieu lors des **JASFGG, qui se tiendront à Paris du 7 au 9 novembre 2022.**

