7e édition du Gala JustWorld International – Deauville Saint-Arnoult, 12 août 2021, Saint-Arnoult.

7e édition du Gala JustWorld International – Deauville 2021-08-12 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-12 Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult Calvados Saint-Arnoult

Dans le cadre du Longines Deauville – Classic, qui réunit l’élite du saut d’obstacles international, l’association humanitaire JustWorld International organise son traditionnel gala de charité européen. Cet événement caritatif mobilise tous les professionnels du monde équestre venant de tous les univers que sont les courses, le polo, les concours hippiques et l’élevage. Leur objectif : offrir la chance d’un avenir meilleur à plus de 9 000 enfants à travers le monde en récoltant des dons pour soutenir les programmes d’Éducation, Santé, Nutrition et Développement Culturel de JustWorld.

Au programme de la soirée, un dîner en bord de piste du Pôle International du Cheval Longines – Deauville, mais aussi deux ventes aux enchères dont une silencieuse, une des marques de fabrique du Gala JustWorld.

Créée il y a 18 ans par Jessica Newman, ancienne cavalière internationale de Jumping, l’association JustWorld International vise à offrir une éducation de base, une formation professionnelle, des programmes de nutrition, de santé et d’hygiène aux enfants de pays en voie de développement tels que le Guatemala, le Honduras et le Cambodge.

cmartins@justworldeurope.org +33 4 91 10 95 77 https://www.justworldinternational.org/

