7e édition du Festival Jeunes Talents de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

7e édition du Festival Jeunes Talents de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, 29 avril 2022, Villeneuve-sur-Yonne. 7e édition du Festival Jeunes Talents de Villeneuve-sur-Yonne Théâtre Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

2022-04-29 – 2022-04-29 Théâtre Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne Yonne EUR La 7ème édition du Festival Jeunes Talents de Villeneuve-sur-Yonne se déroulera au Théâtre de la ville.

À cette occasion, la ville recherche des artistes qui souhaitent performer sur scène et partager leur passion, leur talent : chanson, musique, humour, danse, ou encore magie… Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril.

Dossier à retirer à la mairie, au service jeunesse, ou au collège Chateaubriand. +33 3 86 87 63 16 La 7ème édition du Festival Jeunes Talents de Villeneuve-sur-Yonne se déroulera au Théâtre de la ville.

À cette occasion, la ville recherche des artistes qui souhaitent performer sur scène et partager leur passion, leur talent : chanson, musique, humour, danse, ou encore magie… Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril.

Dossier à retirer à la mairie, au service jeunesse, ou au collège Chateaubriand. Théâtre Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Villeneuve-sur-Yonne Adresse Théâtre Rue Carnot Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Théâtre Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Departement Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-yonne/

7e édition du Festival Jeunes Talents de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 2022-04-29 was last modified: by 7e édition du Festival Jeunes Talents de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 29 avril 2022 Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne