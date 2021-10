7e édition du festival du jeu de société Lillebonne, 20 novembre 2021, Lillebonne.

La ville de Lillebonne organise la 7e édition du festival du jeu de société pour découvrir ou redécouvrir les jeux et partager un formidable moment avec les passionnés : des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs de jeux, des associations, des bénévoles…

Chaque année, il attire de plus en plus de visiteurs. Lors de la dernière édition en 2019, près de 1 800 joueurs ont fréquenté la salle des Aulnes.

+33 2 32 84 50 50

