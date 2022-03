7e édition des Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI | Du 4 au 8 mai 2022 Cinémas du Grütli, 4 mai 2022, Genève.

**IL EST UNE FOI 2022 : 24 FILMS ET 11 DÉBATS** Onze films sur la nature, 13 sur le transhumanisme dont 2 documentaires (5 nouvelles du cerveau de Jean-Stéphane Bron et Génésis 2.0 de Christian Frey et Maxime Abugaev), ont été sélectionnés par le Comité cinéma pour vous proposer ce parcours original et, je l’espère passionnant. Les débats ne manqueront pas de d’interroger notre relation au monde, à notre corps et d’éclairer, peut-être un avenir qui a résolument besoin d’actes sensés et non d’excès. Le **mardi 3 mai** une conférence inaugurale aura lieu ; elle sera animée par Marie Cénec et Emmanuel Tagnard.

de 5.- à 15.-

Aux cinémas du Grütli, la 7ème édition traitera à la fois de la nature et du transhumanisme, de la transition écologique et de l’Intelligence artificielle au tour du thème : CREATION RE-CREATION.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève



