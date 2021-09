7e Edition des Journées du Matrimoine 75000, 18 septembre 2021, Paris.

Le mouvement HF a été créé en 2009 à l’initiative de femmes et d’hommes travaillant dans le domaine du spectacle, de la radio et du cinéma. Son but est le repérage des inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, la mobilisation contre les discriminations observées et l’évolution vers la parité. Le mouvement réunit aujourd’hui 8 collectifs sur tout le territoire. Depuis 2015, pour faire écho aux Journée du Patrimoine, le mouvement HF organise les Journées du Matrimoine dont l’objectif premier est d’enrichir l’héritage culturel tout en agissant en faveur de l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture. En Ile de France, depuis la création des Journées du Matrimoine, ce sont ainsi 250 femmes, artistes du passé, qui ont été mises en lumière par des artistes contemporaines à travers de nombreuses actions et performances artistiques. Pour la 7e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé un appel à projets ouvert à toutes les disciplines artistiques auprès d’associations, de structures artistiques et des collectifs HF pour donner lieu à des spectacles vivants inédits pour la plupart. Une vingtaine de propositions a été retenue mettant en lumière des compositrices, autrices, poétesses, architectes, chanteuses du passé… Au cours du week-end seront proposé.e.s des parcours architecturaux, du théâtre, des lectures, des performances, des spectacles – conférences ou musicaux, dans des lieux à Paris comme l’Hôtel de Ville, le Palais de la Femme, la bibliothèque Benoîte Groult, la Cité Audacieuse… mais aussi la maison d’Alphonse Daudet à Draveil ou la Maison Baschet à Gagny. Charlotte Delbo incarnera la figure emblématique des Journées du Matrimoine 2021 pour l’Ile de France. Née le 10 août 1913 à Vigneux-sur-Seine et morte le 1er mars 1985 à Paris, cette écrivaine française, femme de lettres, engagée dans la Résistance intérieure française, a vécu la déportation. Son écriture rend compte de l’événement concentrationnaire, et en particulier celui de l’enfermement collectif et déshumanisant de ces femmes, dont elle se fait le témoin et le porte-voix. Elle montre leurs luttes, leurs espoirs et leurs rencontres, dans une forme qu’elle cherche à rendre résolument sensible et poétique. D’autres femmes seront mises à l’honneur parmi lesquelles Marguerite Durand, Adrienne Gorska, Benoîte Groult, Catherine Des Roches, Anne Sylvestre… Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi 18 septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour de la réalisatrice Nelly Kaplan.

