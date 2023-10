PROJECTION & TEMPS D’ECHANGE – DOCUMENTAIRE « SENSIBLES : AU COEUR DES ESPACES NATURELS DE L’ANJOU » 7c Rue Louis Touchet Jarzé Villages, 27 novembre 2023, Jarzé Villages.

Jarzé Villages,Maine-et-Loire

Partez à la découverte des Espaces Naturels Sensibles du Maine et Loire à la rencontre et à l’écoute du peuple de la nature.

2023-11-27 fin : 2023-11-27 21:30:00. .

7c Rue Louis Touchet Salle Saint Michel

Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the Espaces Naturels Sensibles of Maine et Loire and meet and listen to the people of nature

Descubra los Espacios Naturales Sensibles de Maine et Loire y conozca y escuche a las gentes de la naturaleza

Entdecken Sie die Espaces Naturels Sensibles des Departements Maine et Loire, um die Natur zu erleben und zu hören

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire