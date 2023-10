MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – PROJECTION & ÉCHANGES SUR LE FILM « FLEE » 7C rue Louis Touchet Jarzé Villages, 22 novembre 2023, Jarzé Villages.

Jarzé Villages,Maine-et-Loire

Un remarquable documentaire qui retrace en animation l’histoire d’un réfugié afghan qui avait fui son pays pour rejoindre l’Europe..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 22:00:00. .

7C rue Louis Touchet Salle Saint Michel

Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A remarkable animated documentary retelling the story of an Afghan refugee who fled his country to reach Europe.

Este extraordinario documental de animación cuenta la historia de un refugiado afgano que huyó de su país para llegar a Europa.

Ein bemerkenswerter Dokumentarfilm, der die Geschichte eines afghanischen Flüchtlings, der aus seinem Land nach Europa geflohen war, in animierter Form nachzeichnet.

