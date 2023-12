Exposition « Ni île » de Gerald Petit 7bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé Caen, 14 octobre 2023, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-10-14

fin : 2024-02-18

Retour sur 20 ans de travail au travers d’une exposition introspective (plutôt que rétrospective) mélangeant peintures récentes, photographies, installations, mais aussi de la musique et des œuvres d’ami·es, qui concourent toutes à former le portrait de l’artiste, mais aussi celui d’une époque.

Avec des œuvres de Ismaïl Bahri, Louidgi Beltrame, Davide Bertocchi, Loïc Blairon, Jean-Luc Blanc, Lilian Bourgeat, Julien Carreyn, Nina Childress, Isabelle Cornaro, Monique Deregibus, Adélaïde Feriot, Mark Geffriaud, Guillaume Janot, Pierre Joseph, Shawn Lee, Ge´raldine Longueville, Didier Marcel, Laurent Millet, Laurent Montaron, Ange Petit, Jean-Marie Perdrix, Loïc Raguénès, Clément Rodzielski, Sarah Tritz, Pierre Vadi, Xavier Veilhan.

Vernissage de l’exposition vendredi 13 octobre 2023 à 18h30..

7bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé Frac Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer