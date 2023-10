Exposition « Tout Lascaux » 7Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse, 25 octobre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Une exposition qui raconte et révèle la grotte de Lascaux depuis sa découverte en 1940 jusqu’à sa réplique intégrale, Lascaux IV..

2023-10-25 fin : 2023-12-06 . EUR.

7Bis Avenue Rollinat

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



An exhibition that tells the story of the Lascaux cave, from its discovery in 1940 to its complete replica, Lascaux IV.

Esta exposición cuenta la historia de la cueva de Lascaux, desde su descubrimiento en 1940 hasta su réplica completa, Lascaux IV.

Eine Ausstellung, die die Höhle von Lascaux seit ihrer Entdeckung im Jahr 1940 bis zu ihrer vollständigen Nachbildung, Lascaux IV, erzählt und enthüllt.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Vallée de la Creuse