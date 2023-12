Club des jeunes lecteurs 7B Rue du Temple Arès, 31 janvier 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:30:00

fin : 2024-01-31 15:30:00

Mangas, romans, bandes dessinées… Tu aimes lire et partager ta passion ? Viens discuter de tes coups de cœur et découvrir les nouveautés de la médiathèque.

Dès 11 ans – Gratuit.

Inscription obligatoire..

7B Rue du Temple Médiathèque

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Arès