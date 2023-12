L’heure du conte 7B, route du Temple Arès, 3 février 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:30:00

fin : 2024-02-03 11:00:00

Viens découvrir en famille un univers imaginaire en écoutant les histoires et coups de cœur de votre bibliothécaire jeunesse.

Dès 6 mois – Gratuit.

Inscription obligatoire.

Rendez-vous à la Médiathèque à 10h30..

7B, route du Temple Médiathèque

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



