Saint-Yrieix-la-Perche Festival Musical de Saint-Yrieix : Requiem de Faure. Choeurs et Orchestre Hugues Reiner. 7B Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche, 25 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne Choeurs et orchestre Hugues Reiner. Hugues Reiner, direction Andréa Constantin, soprano. Guillemette Laurens, alto. Joachim Bresson, ténor. Hugues Reiner, basse.

Œuvres : Trois AVE Maria : Schubert / Caccini / Franck / Fauré (cantique de Jean Racine).

Collégiale à 21h, payant, réservation conseillée..

Choir and orchestra Hugues Reiner. Hugues Reiner, conductor Andréa Constantin, soprano. Guillemette Laurens, alto. Joachim Bresson, tenor. Hugues Reiner, bass.

works: Three AVE Maria: Schubert / Caccini / Franck / Fauré (cantique de Jean Racine).

Collégiale, 9pm, paying, booking recommended. Coro y orquesta Hugues Reiner. Hugues Reiner, director Andréa Constantin, soprano. Guillemette Laurens, contralto. Joachim Bresson, tenor. Hugues Reiner, bajo.

obras: Tres AVE María: Schubert / Caccini / Franck / Fauré (cantique de Jean Racine).

Collégiale, 21 h, entrada gratuita, se recomienda reservar con antelación. Chöre und Orchester Hugues Reiner. Hugues Reiner, Leitung Andréa Constantin, Sopran. Guillemette Laurens, Alt. Joachim Bresson, Tenor. Hugues Reiner, Bass.

werke: Drei AVE Maria: Schubert / Caccini / Franck / Fauré (Cantique de Jean Racine).

