Saint-Yrieix-la-Perche Festival Musical de Saint-Yrieix : Concert du 40ème anniversaire. 7B Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche, 21 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne Brigitte Fossey, récitante. Marielle Nordmann, harpe. Vanessa Wagner, piano. Patrice Fontanarosa, violon. Renaud Fontanarosa, violoncelle. Philippe Dubeau, orgue. Œuvres : Albinoni / Bach / Sor / Barios /

Sain-Saens / Ysaïe / Debussy / Grieg /Tchaikowsky / Mendelssohn / Messiaen.

Collégiale à 21h, payant, réservation conseillée..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 22:30:00. .

7B Place Attane

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



