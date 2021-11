Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille 7ABAC CÂBLES La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

7ABAC CÂBLES La salle gueule, 10 décembre 2021, Marseille. 7ABAC CÂBLES

La salle gueule, le vendredi 10 décembre à 20:30

Live vidéo sonore à La Salle Gueule 20h45/21h30 SYSTMAX 21h45/22h30 TORPEUR 22h45/23h30 CHEVAL CHIEN 23h45/00h30 HOWEVER

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La salle gueule Marseille