29 ÈME CONCOURS PHOTOS AMATEURS – MOUVEMENTS 7A Rue de la Clairie La Bresse, 15 février 2024, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Concours ouvert à tous les habitants demeurant sur nos trois vallées de la Haute-Moselotte, de la Moselle et des Lacs. Organisé par la ,Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse avec le concours de la ville de La Bresse.. Tout public

Vendredi 2024-02-15 fin : 2024-03-03 . 0 EUR.

7A Rue de la Clairie Maison de La Bresse

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Competition open to all residents of our three valleys of Haute-Moselotte, Moselle and Lacs. Organized by the Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse, with the support of the town of La Bresse.

Concurso abierto a todos los residentes de nuestros tres valles de Haute-Moselotte, Moselle y Lacs. Organizado por la Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse con el apoyo de la ciudad de La Bresse.

Dieser Wettbewerb steht allen Einwohnern offen, die in unseren drei Tälern Haute-Moselotte, Mosel und Lacs wohnen. Organisiert von der « Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse » mit Unterstützung der Stadt La Bresse.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES