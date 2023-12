CONCOURS DE BELOTE 7A Rue de la Clairie La Bresse Catégories d’Évènement: La Bresse

La Bresse Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-28 13:30:00

fin : 2024-01-28 Concours de Belote à la ludothèque de la maison de La Bresse. Inscription à partir de 13h30 ou au 03 29 25 60 09, 8€ par personne. Buvette et petite restauration sur place. Lot à chaque équipe..

7A Rue de la Clairie Maison de La Bresse

La Bresse 88250 Vosges Grand Est

