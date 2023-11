EXPO D’AUTOMNE 7A Rue de La Clairie La Bresse, 11 novembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Julie Peiffer, photographe, développe un travail artistique d’auteure, et s’intéresse aux évolutions de nos mondes.. Tout public

Vendredi 2023-11-11 14:00:00 fin : 2024-01-07 18:00:00. 0 EUR.

7A Rue de La Clairie Maison de La Bresse

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Julie Peiffer, photographer, is developing her artistic work as an author, and is interested in the evolution of our worlds.

Julie Peiffer, fotógrafa, desarrolla su labor artística como autora, y se interesa por cómo están cambiando nuestros mundos.

Julie Peiffer, Fotografin, entwickelt eine künstlerische Arbeit als Autorin und interessiert sich für die Entwicklungen unserer Welten.

