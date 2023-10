20H04 DE L’IDÉE SANS DÉTOUR 7A Rue de la Clairie La Bresse, 7 novembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Les soirées « 20h04, de l’idée sans détour » sont conçues pour tout public : les curieux, les touche-à-tout, les gens qui ont envie de découvertes, les passionnés de tout et de rien, etc etc ! On peut y parler de sujets éclectiques : psychologie, défis humains, politique, musique, sciences, histoire, aventure, économie, éducation, théâtre, humanisme, etc. Ils sont 4 intervenants passionnés, ils n’auront que 20 minutes pour en parler sans détour. Voici les quatre intervenants pour cette soirée :

– Philippe Martin, professeur d’histoire à l’Université de Lyon 2, membre du jury de la bourse d’histoire Erckmann-Chatrian, etc. : Les Vosges des sorciers. Les Vosges sont-elles une terre de grande sorcellerie ? Aux XVIe et XVIIe siècles, des centaines de personnes sont accusés, beaucoup exécutées. Que leur reproche-t-on ? Pourquoi la violence de cette répression dans notre région ? Sont-ils vraiment des suppôts de Satan ou, tout simplement, des victimes de conflits bien plus terrestres ?

– Alain Simonin, Père Noël.

Créateur de la Maison du Père Noël à Gérardmer, il a été embauché par un hôtel de luxe de Chengdu, en Chine pour jouer son rôle de Père Noël. Comment ce bûcheron gérômois qui n’avait jamais voyagé s’est-il retrouvé embarqué sur son traîneau à travers la Voie Lactée, accueilli comme une rock star par les enfants chinois et leurs parents dans un pays où Noël n’est pas la tradition ?

– Lori Valdenaire, street artiste : comment transformer l’un des lieux les plus glauques d’une ville en un musée magnifique, gratuit, inattendu ? C’est ce qu’a fait Lori Valdenaire à Remiremont : sous ses peintures, le sinistre parking des Brasseries est devenu un lieu magique, où les répliques des plus grands chefs d’œuvre de l’histoire de l’art se côtoient dans une muséographie onirique. Récit de cette aventure étonnante.

– Yukori Kimura – Matthieu Roffé Duo, flûte traversière et piano jazz, totalisant plus de 200 concerts, le « Yukori Kimura – Matthieu Roffé Duo » crée une musique jazz nourrie des cultures japonaises et européennes. Les musiciens, unis par la passion de la culture de l’autre, tirent un trait d’union entre les entités culturelles et invite au voyage par leurs improvisations élégantes rappelant l’univers de Debussy.. Tout public

Mardi 2023-11-07 20:04:00 fin : 2023-11-07 22:30:00. 0 EUR.

7A Rue de la Clairie Maison de La Bresse

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



The « 20h04, de l?idée sans détour » evenings are designed for all kinds of audiences: the curious, the all-rounders, people with a taste for discovery, enthusiasts of anything and everything, etc etc! You can talk about eclectic subjects: psychology, human challenges, politics, music, science, history, adventure, economics, education, theater, humanism, and more. There are 4 passionate speakers, and they’ll have just 20 minutes to talk about it all. Here are the four speakers for this evening:

– Philippe Martin, Professor of History at the University of Lyon 2, member of the jury for the Erckmann-Chatrian History Scholarship, etc. les Vosges des sorciers. Is the Vosges a land of great witchcraft? In the 16th and 17th centuries, hundreds of people were accused of witchcraft, and many were executed. What were they accused of? Why such violent repression in our region? Are they really Satan’s minions, or simply the victims of more earthly conflicts?

– Alain Simonin, Santa Claus.

Creator of the Maison du Père Noël in Gérardmer, he was hired by a luxury hotel in Chengdu, China, to play the role of Santa Claus. How did this lumberjack from Gérardmer, who had never traveled before, end up on his sleigh across the Milky Way, welcomed like a rock star by Chinese children and their parents in a country where Christmas is not a tradition?

– Lori Valdenaire, street artist: how do you transform one of a city’s creepiest spots into a beautiful, free, unexpected museum? That’s what Lori Valdenaire has done in Remiremont: under her paintings, the sinister Brasseries parking lot has become a magical place, where replicas of the greatest masterpieces of art history stand side by side in a dreamlike museography. Here’s the story of this astonishing adventure.

– Yukori Kimura – Matthieu Roffé Duo, transverse flute and jazz piano, with over 200 concerts to its credit, the « Yukori Kimura – Matthieu Roffé Duo » creates jazz music nourished by Japanese and European cultures. The musicians, united by a passion for each other’s culture, draw a link between cultural entities and invite you to travel through their elegant improvisations, reminiscent of Debussy’s universe.

Las veladas « 20h04, de l’idée sans détour » están pensadas para todo el mundo: los curiosos, los manitas, los que quieren descubrir cosas nuevas, los apasionados de todo y de nada, etc. etc Abarcan una gama ecléctica de temas: psicología, desafíos humanos, política, música, ciencia, historia, aventura, economía, educación, teatro, humanismo y mucho más. Hay 4 apasionados ponentes, y sólo dispondrán de 20 minutos para hablar sin rodeos. Estos son los cuatro oradores de esta noche

– Philippe Martin, profesor de historia en la Universidad de Lyon 2, miembro del jurado de la beca de historia Erckmann-Chatrian, etc. les Vosges des sorciers. ¿Fueron los Vosgos tierra de grandes brujerías? En los siglos XVI y XVII, cientos de personas fueron acusadas de brujería, y muchas fueron ejecutadas. ¿De qué se les acusaba? ¿Por qué la represión fue tan violenta en nuestra región? ¿Eran realmente secuaces de Satán, o simplemente víctimas de conflictos mucho más mundanos?

– Alain Simonin, Papá Noel.

Creador de la Maison du Père Noël de Gérardmer, fue contratado por un hotel de lujo de Chengdu (China) para encarnar a Papá Noel. ¿Cómo acabó este leñador de Gérardmer, que nunca había viajado, en su trineo por la Vía Láctea, acogido como una estrella del rock por los niños chinos y sus padres en un país donde la Navidad no es tradición?

– Lori Valdenaire, artista callejera: ¿cómo transformar uno de los lugares más espeluznantes de una ciudad en un museo magnífico, gratuito e inesperado? Eso es lo que ha hecho Lori Valdenaire en Remiremont: bajo sus pinturas, el siniestro aparcamiento de las Brasseries se ha convertido en un lugar mágico, donde las réplicas de las mayores obras maestras de la historia del arte se codean en una museografía de ensueño. He aquí la historia de esta asombrosa aventura.

– Dúo Yukori Kimura – Matthieu Roffé, flauta travesera y piano jazz, con más de 200 conciertos a sus espaldas, el Dúo Yukori Kimura – Matthieu Roffé crea música jazz que bebe tanto de la cultura japonesa como de la europea. Los músicos, unidos por la pasión por la cultura del otro, establecen un vínculo entre entidades culturales e invitan a viajar a través de sus elegantes improvisaciones que recuerdan el mundo de Debussy.

Die Abende « 20h04, de l’idée sans détour » sind für jedes Publikum gedacht: Neugierige, Allrounder, Menschen, die Lust auf Entdeckungen haben, die sich für alles und nichts begeistern, etc etc! Die Themen sind vielfältig: Psychologie, menschliche Herausforderungen, Politik, Musik, Wissenschaft, Geschichte, Abenteuer, Wirtschaft, Bildung, Theater, Humanismus, etc. Es sind vier leidenschaftliche Redner, die nur 20 Minuten Zeit haben, um ohne Umschweife darüber zu sprechen. Hier sind die vier Redner für diesen Abend:

– Philippe Martin, Professor für Geschichte an der Universität Lyon 2, Mitglied der Jury des Erckmann-Chatrian-Stipendiums für Geschichte, etc. : Die Vogesen der Zauberer. Sind die Vogesen ein Land der großen Hexerei? Im 16. und 17. Jahrhundert werden Hunderte von Menschen angeklagt und viele hingerichtet. Was wurde ihnen vorgeworfen? Warum ist die Gewalt dieser Repression in unserer Region so groß? Sind sie wirklich Satans Handlanger oder einfach nur Opfer von viel irdischeren Konflikten?

– Alain Simonin, Weihnachtsmann.

Er ist der Schöpfer des Maison du Père Noël in Gérardmer und wurde von einem Luxushotel in Chengdu, China, als Weihnachtsmann angestellt. Wie kam es dazu, dass dieser nie zuvor gereiste Holzfäller aus Géromè auf seinem Schlitten durch die Milchstraße fuhr und von chinesischen Kindern und ihren Eltern in einem Land, in dem Weihnachten nicht zur Tradition gehört, wie ein Rockstar empfangen wurde?

– Lori Valdenaire, Straßenkünstlerin: Wie verwandelt man einen der gruseligsten Orte einer Stadt in ein wunderschönes, kostenloses, unerwartetes Museum? Genau das hat Lori Valdenaire in Remiremont getan: Unter ihren Bildern wurde der düstere Parkplatz der Brauereien zu einem magischen Ort, an dem Repliken der größten Meisterwerke der Kunstgeschichte in einer traumhaften Museografie nebeneinander stehen. Ein Bericht über dieses erstaunliche Abenteuer.

– Yukori Kimura – Matthieu Roffé Duo, Querflöte und Jazzklavier Mit über 200 Konzerten kreiert das « Yukori Kimura – Matthieu Roffé Duo » eine Jazzmusik, die von japanischen und europäischen Kulturen geprägt ist. Die Musiker, die durch die Leidenschaft für die Kultur des anderen vereint sind, ziehen eine Verbindung zwischen den kulturellen Einheiten und laden mit ihren eleganten Improvisationen, die an die Welt von Debussy erinnern, zu einer Reise ein.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES