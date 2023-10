RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 7A rue de la Clairie La Bresse, 15 octobre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Venez à la rencontre des artistes qui exposent actuellement à la Maison de la Bresse. En toute simplicité,de 14h à 18h en buvant un café ou en mangeant une part de brioche, posez vos questions , donnez votre avis …….Michel Laurent et Francis Cuny se feront un plaisir de papoter avec vous sur le thème de cette belle exposition intitulée « La Forêt, le bois et les Hommes ». L’occasion d’un véritable échange entre des passionnés et les visiteurs.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 14:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. 0 EUR.

7A rue de la Clairie Maison de La Bresse

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Come and meet the artists currently exhibiting at the Maison de la Bresse. From 2pm to 6pm, while sipping a coffee or eating a slice of brioche, ask questions and give your opinion ……. Michel Laurent and Francis Cuny will be delighted to chat with you about the theme of this beautiful exhibition entitled « La Forêt, le bois et les Hommes ». It’s an opportunity for a genuine exchange between enthusiasts and visitors.

Venga a conocer a los artistas que exponen actualmente en la Maison de la Bresse. De 14.00 a 18.00 horas, mientras disfruta de una taza de café o una rebanada de brioche, haga preguntas y dé su opinión ……. Michel Laurent y Francis Cuny estarán encantados de charlar con usted sobre el tema de esta maravillosa exposición titulada « El bosque, la madera y la gente ». Es una oportunidad para un auténtico intercambio entre aficionados y visitantes.

Lernen Sie die Künstler kennen, die derzeit im Maison de la Bresse ausstellen. Von 14 bis 18 Uhr können Sie bei einem Kaffee oder einem Stück Brioche Ihre Fragen stellen und Ihre Meinung äußern …….Michel Laurent und Francis Cuny freuen sich darauf, mit Ihnen über das Thema dieser schönen Ausstellung mit dem Titel « La Forêt, le bois et les Hommes » (Der Wald, das Holz und die Menschen) zu plaudern. Dies ist eine Gelegenheit für einen echten Austausch zwischen passionierten Waldbesitzern und Besuchern.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES