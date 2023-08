EXPOSITION DE PEINTURES COLORÉES 7A rue de la Clairie La Bresse, 9 septembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Artiste Géorgienne, Gvantsa Narimanidze apportera une touche décalée avec ses peintures colorées. Quelques tableaux à découvrir.. Tout public

Vendredi 2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. 0 EUR.

7A rue de la Clairie Maison de La Bresse

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Georgian artist Gvantsa Narimanidze brings a quirky touch with her colorful paintings. Some paintings to discover.

La artista georgiana Gvantsa Narimanidze aportará un toque extravagante con sus coloridas pinturas. Eche un vistazo a algunos de sus cuadros.

Die georgische Künstlerin Gvantsa Narimanidze wird mit ihren farbenfrohen Bildern für einen schrägen Touch sorgen. Einige Bilder zum Entdecken.

